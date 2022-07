Biella, all’ospedale una mostra sulla Passione di Sordevolo, VIDEO

All’ospedale di Biella è stata realizzata una splendida mostra riguardante la Passione di Sordevolo. Durante un incontro che si è svolto ieri mercoledì 13 luglio, abbiamo raccolto le testimonianze di tre protagonisti di questo evento, tra cui Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, il dottor Paolo Garavana, Direttore Amministrativo ASL BIella e il dottor Mario Sanò, Direttore Generale ASL Biella.

“Siamo molto contenti di questa mostra, le prenotazioni stanno aumentando e questa è una grande soddisfazione – afferma Rubin Pedrazzo - ringrazio l’ospedale e i direttori per questa grande opportunità e per la vicinanza che ci stanno dando, dimostrando di credere fortemente in questa rappresentazione”.

Il dottor Paolo Garavana non ha nascosto l’emozione nel raccontare le sensazioni provate alla visione della Passione di Sordevolo. “Una rappresentazione emozionantissima – dice Garavana – una scena pazzesca, che lascia i brividi, realizzata all’interno di un teatro meraviglioso da attori di grande valore”. Gli apprezzamenti non si fermano qui: “Si tratta di un’opera completa ed unica che rappresenta un patrimonio per il nostro territorio e che merita di essere veicolata in tutta Italia. Complimenti agli organizzatori per il grande lavoro che hanno fatto durante tutto l’anno, che ha permesso di raggiungere un successo meritatissimo”.