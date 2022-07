Verrà presentata domani, venerdì 15 luglio a Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Caravan Residency -Thinking with Alexandria, la rassegna – un ibrido tra una mostra di una sola notte e una presentazione – che raccoglie il risultato di 16 artisti internazionali che hanno viaggiato ad Alessandria d’Egitto, Atene, Biella, Bruxelles, Nicosia e Marsiglia nella primavera del 2022.Attraverso il viaggio, la ricerca e le pratiche artistiche, gli artisti riflettono su una serie di argomenti, tra cui le meditazioni sulla violenza del paesaggio, l'archeologia e l'immaginazione, lo sfollamento forzato e il disastro ecologico.

Collettivamente, essi riflettono sulle geografie, le rovine e l'appartenenza, dando vita a un processo editoriale multi-capitolato, che sarà presentato durante la mostra. L'evento riunisce anche un'interessante serie di brevi video nuovi e specifici per il luogo, installazioni sonore, materiale stampato, opere scultoree, letture e discussioni pubbliche.

Tra oltre 600 candidature che si sono presentate all’open call, sono stati selezionati sedici artisti e creativi che hanno preso parte al programma di ricerca itinerante. Gli artisti, in dialogo con i curatori della residenza, i social entrepreneur (le figure che, per ogni città, hanno curato il programma di visite edincontri) e una serie di esperti internazionali, hanno prodotto una serie di opere finali che verranno presentate per la prima volta a Biella e poi viaggeranno tra Marsiglia, Aarhus e Alessandria d’Egitto.

La residenza per artisti e creativi “Caravan: Thinking with Alexandria” fa parte del progetto europeo" Alexandria: (ri)attivare gli immaginari urbani comuni" che propone uno sguardo nuovo sulle numero sesfide che i settori delle arti e del patrimonio devono affrontare, attraverso il prisma simbolico e storico della città di Alessandria d’Egitto e le sue influenze sullo sviluppo urbano nel Mediterraneo e oltre.

Per farlo, si avvale di diversi strumenti: la creazione di residenze artistiche nomadi tra Egitto ed Europa, la produzione di mostre nelle città di Marsiglia (MUCEM) e Bruxelles (BOZAR), nonché l'organizzazione di seminari di approfondimento professionale e forum pubblici. Il progetto mira a far luce sul patrimonio della città mediterranea - che rimane insufficientemente esplorato e compreso - attraverso lo sviluppo di nuove prospettive culturali e artistiche. Facilitando la mobilità di artisti interessati a interpretare in modo critico l'attuale tessuto urbano delle città europee e di Alessandria, e mettendo in discussione la percezione esistente attraverso un approccio scientifico e di sensibilizzazione storica, il progetto intende dare voce a riflessioni innovative sulle relazioni che si stabiliscono tra creazione, cultura, patrimonio e sviluppo della moderna metropoli mediterranea ed europea.

Il progetto accompagna visitatori, artisti contemporanei, scienziati e attivisti in un viaggio tra patrimonio e creazione, tra il nord e il sud del Mediterraneo, alla ricerca di ciò che oggi costituisce il nostro immaginario della città, della sua origine e del suo futuro.

La presentazione del progetto avviene in collaborazione con Accademia Unidee, stimolo di ricerca per isuoi corsi triennali.

Gli artisti della “Caravan residency: Thinkin with Alexandria” sono: Islam Shabana (Egitto); Neja Tomsic(Slovenia); Zeynep Kaserci (Regno Unito, Turchia); Chiara Cartuccia (Regno Unito, Italia); Onur Çimen(Turchia); Sara Fakhry Ismail (Egitto); Post Disaster (Italia); virgil b/g taylor (USA, Germania); LodovicaGuarnieri (Regno Unito, Italia); George Moraitis (Grecia); Mark Lotfy (Egitto); Mahmoud El Safadi(Libano); Stella Ioannidou (Grecia); Omnia Sabry (Egitto); Latent Community (Grecia); Nina Kurtela(Croazia)."Alexandria: (ri)attivare gli immaginari urbani comuni" (2020-2023) è sostenuto dal programma EuropaCreativa dell'Unione Europea e si avvale delle risorse di otto partner principali: il Museo Reale di Mariemont(Morlanwelz, Belgio), il Palais des Beaux-Arts "BOZAR" (Bruxelles, Belgio), Cittadellarte - Fondazione Pistoletto(Biella, Italia), il Museo delle Civiltà d'Europa e del Mediterraneo "MUCEM" (Marsiglia, Francia), l'Onassis Stegi(Atene, Grecia), l'Università di Leida (Paesi Bassi), la Kunsthall di Aarhus (Danimarca) e il Centro d'arte contemporanea Undo Point (Nicosia, Cipro).

Un ulteriore sostegno ai progetti è stato fornito da partner associati di tutta Europa che hanno contribuito al successo complessivo del progetto, tra cui l'Istituto francese di Alessandria(Egitto), CLUSTER (Egitto) e Theatrum Mundi (Regno Unito).UNIDEE Residency ProgramsDal 1999 è il programma di residenze d’artista per l’arte e la trasformazione sociale di Cittadellarte. L’obiettivo del programma è quello di fornire ai partecipanti l’ispirazione, la motivazione e gli strume ntiper attivare, sviluppare o potenziare iniziative artistiche basate sul coinvolgimento delle ecologie locali. I programmi di residenza UNIDEE comprende quattro tipi di residenza di diversa durata e con obiettividiversi: moduli UNIDEE, Residenza di Ricerca, Residenza Connettiva e Organizzazioni in Residenza.

Direttore di UNIDEE Residency Programs: Juan E. Sandovalsotto la supervisione di Paolo Naldini, Direttore di Cittadellarte TEAM UNIDEE: Clara Tosetti e Annalisa Zegna