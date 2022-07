Dal Nord Ovest - Tragedia sfiorata in tangenziale, si incastra con l'auto sotto il guard rail

Tragedia sfiorata in tangenziale, si incastra con l'auto sotto il guard rail

Tragedia sfiorata nella mattina di oggi, giovedì 14 luglio, sulla tangenziale di Torino. Nell'incidente avvenuto all'altezza di corso Allamano, in direzione nord, il conducente ha perso il controllo della sua vettura, finendo sotto il guard rail. Per miracolo ne è uscito vivo, trasportato in codice verde all'ospedale di Rivoli.

Sul posto prontamente intervenuti, oltre all'elisoccorso e ai Vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia Stradale, che si sono occupati dei rilievi del caso, oltre a mettere in sicurezza l'area dell'incidente.