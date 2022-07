Incendio lungo la ferrovia a Trofarello blocca tutti i treni per la Liguria: convogli fermi per ore sotto il sole

Un treno, quello per Ventimiglia delle 14.55, fermo sotto il sole per tre ore con oltre 700 persone a bordo. E' la conseguenza di un incendio di sterpaglie lungo la linea ferroviaria di Trofarello, che in realtà sta bloccando tutti i treni che da Torino sono diretti in Liguria, verso Genova o Savona (e viceversa).

Vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo

Trenitalia ha attivato servizio di assistenza, mentre i Vigili del fuoco sono in azione per spegnere il fuoco e consentire alla circolazione di ripartire prima possibile.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono state causate da un convoglio che avrebbe tranciato un cavo elettrico (Trenitalia parla infatti di "un guasto elettrico lungo la linea"). Il filo dell'alta tensione, cadendo a terra, avrebbe dato fuoco a un cumulo di sterpaglie ai lati della ferrovia. Ogni aggiornamento sul sito di Trenitalia (a questo link).

La rabbia del consigliere comunale (e disabile) Catanzaro: "Dimenticati"

Tra le persone che stanno vivendo questa situazione di estremo disagio c'è anche il Consigliere comunale del Pd Angelo Catanzaro, che ha parlato da persona con disabilità e non da politico: "Ci stanno delle difficoltà per via di un incendio, ma tre ore di attesa mi sembrano veramente troppe. Non c'è stato alcun tipo di supporto nei confronti di noi utenti, non sappiamo cosa ci accadrà. E non parlo solo per me, ma anche per altre persone disabili. Ci sentiamo abbandonati".

Poi rincara la dose: "Non trovo assolutamente serio il comportamento della sala blu di Trenitalia che si dovrebbe occupare dell'assistenza dei disabili, siamo 700 persone sotto il sole, senza alcun tipo di assistenza e di notizia. Si poteva fare qualcosa di più e di diverso. Mi spiace anche perché tante volte in passato mi ero trovato bene".

Trenitalia replica: "In arrivo bus sostitutivo e assistenza"

Conscia dei problemi che sono avvenuti, Trenitalia è corsa ai ripari: "In questi minuti - hanno detto alle 17.15 - sta arrivando un bus sostitutivo a Trofarello per recuperare i passeggeri, oltre a procedere alla distribuzione di bottigliette d'acqua. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto".