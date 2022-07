Tornano le visite guidate in Valle Cervo, si parte alla scoperta dei segreti di Rosazza

Tornano le visite guidate a Rosazza, uno dei centri più suggestivi e affascinanti dell'alta Valle Cervo. Ancora una volta saranno tenuti dai ragazzi dell'Associazione White Rabbit: “Un paese costellato di simboli e messaggi. Definito dalla rivista Fenix come la Rennes-le-Chateau italiana e uno dei borghi più belli d'Italia da giugno 2022, questo luogo celeste rappresenta un cammino iniziatico e racchiude al suo interno dottrine segrete e simboli della Libera Muratoria”.

Insieme a loro, si partirà per un viaggio che abbraccerà lo spiritismo e la storia che circonda quei luoghi. Si parlerà di figure importanti, come l'architetto Giuseppe Maffei e il senatore Federico Rosazza Pistolet, colpito in vita da gravi lutti. “La tragica morte di Amalia Fasciotti, giovane moglie del senatore Rosazza Pistolet, e la prematura scomparsa della figlia Ida a 17 anni, lo spinsero a trovare conforto nello spiritismo – spiegano i ragazzi di White Rabbit – Poi, conobbe lo spiritista Maffei, maestro di disegno della figlia Ida, che cambiò la sua esistenza per sempre. In una di queste prime sedute, ebbe la sorpresa di essere contattato da sua figlia Ida, da suo padre Vitale e altri personaggi illustri che lo guidarono nella costruzione di opere meravigliose incastonate in un borgo da favola: una chiesa-tempio, un cimitero monumentale, statue e fontane parlanti, un castello, una palazzina comunale, oltre che monumenti in favore della comunità biellese. Vi aspettiamo domenica 17 e 24 luglio dalle 15 alle 17:30 per visitare questo borgo costruito dagli spiriti assieme. Per info 3519792609 o info@whiterabbitevent.it”.