Fondi a Biella per il ponte in Frazione Valle, Robazza: "A 20 mesi non c'è un progetto"

Territori confinanti con le regioni statuto speciale: il Comune di Biella si è aggiudicato in questi giorni 435.000 euro che verranno utilizzati per il ripristino del ponte in frazione Valle e per la ripavimentazione in frazione Favaro. (Biella, 435mila euro per nuova cubettatura al Favaro e rafforzamento del ponte di frazione Valle) Un'ottima notizia per il capogruppo della Lista Civica Biellese Paolo Robazza, se non fosse altro che i fondi arrivano a 20 mesi dal giorno in cui le forti piogge hanno danneggiato il ponte in Frazione Valle a Pralungo al quale il gruppo delle liste civiche ha dedicato diverse interrogazioni nei mesi successivi.

"Certo che è una buona notizia - commenta il consigliere Robazza - ma parliamo di soldi che arrivano a 20 mesi dal tragico giorno in cui il ponte di Frazione Valle è stato danneggiato. Nel frattempo sono stati ricostruiti ponti e strade che erano stati danneggiati ancor più gravemente. Mi viene in mente per esempio il ponte di Piedicavallo che ha riaperto al pubblico proprio in questi giorni ed è stato interamente ricostruito".

Robazza è ancora poco convinto dei tempi per la sistemazione del ponte in questione: "Biella è ancora al progetto preliminare - conclude - quando sarà sistemato? Ricordiamo che i mezzi pesanti non possono ancora transitarvi. Un'autobotte dei Vigili del Fuoco non passerebbe. Potevamo chiedere i soldi alla Regione e non è stato fatto. Non ci resta che aspettare e vedere adesso quanto saranno iniziati i lavori, la data non c'è ancora come nemmeno il progetto definitivo".