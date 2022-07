Biella, la Carrozzeria Bonino si trasforma in un set cinematografico, FOTO e VIDEO

La Carrozzeria Bonino, presente a Biella dal 1943, si sta trasformando, per un’occasione speciale, in un set cinematografico: sono iniziate ieri mercoledì 13 luglio le riprese che vedono coinvolta la carrozzeria all’interno di una serie che porterà alla trasformazione di un vecchio Toyota lj70 in un veicolo speciale per fare riprese cinematografiche, principalmente in fuori strada.

Questa opportunità nasce dalla collaborazione tra Alberto Bonino e Luca Traina e coinvolge diverse altre attività presenti sul territorio biellese.

A realizzare le riprese, è la produzione Urano Film, sotto lo sguardo vigile del regista Umberto Punzi, del direttore di produzione Alessandro Brunialti e di molti altri professionisti.

I lavori sono iniziati con la pulizia e lo smontaggio della macchina, che permetteranno di valutare la progettazione per l’evoluzione del mezzo: i presupposti sono ottimi, non resta che attendere per vedere gli sviluppi, che saranno raccontati in una serie televisiva della quale non sono ancora stati comunicati titolo e data di uscita.