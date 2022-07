Quarta dose, anche a Biella gli over 60 possono preaderire per la somministrazione

Da oggi, giovedì 14 luglio, le persone tra 60 e 79 anni potranno compilare la preadesione per la somministrazione della quarta dose del vaccino contro il Covid sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. Riceveranno così un messaggio sms con l’appuntamento entro 10 giorni presso uno dei centri vaccinali dell'ASLBI.

In alternativa, dopo aver compilato la preadesione sul portale, da venerdì 15 luglio potranno recarsi in una delle farmacie che hanno manifestato la disponibilità e prenotare la dose. Si ricorda che per riceverla, devono essere già trascorsi 120 giorni dall’ultima dose somministrata o dalla positività al Covid.

Per quanto riguarda i fragili over12, come avvenuto finora, saranno invece le strutture che li hanno in cura a procedere alla convocazione diretta. Sarà possibile anche rivolgersi al proprio medico di famiglia se vaccinatore.