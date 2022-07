Piatto, rimandata la decisione sul padel in palestra

Rimandata dal consiglio comunale di Piatto la decisione sul padel in palestra - Foto Alessandro Bozzonetti per Newsbiella.it

Nessuna decisione da parte del Consiglio Comunale di Piatto di mercoledì 13 luglio in merito alla proposta di installare un campo da padel all'interno della palestra polivalente del paese da parte del gestore, il ristorante Fuoricampo.

Nei giorni scorsi la questione aveva causato la contestazione di alcuni cittadini, i quali, lamentando l'usurpazione da parte di un privato di una struttura nata per la cittadinanza, hanno promosso una raccolta firme.

Sulla proposta hanno relazionato il Sindaco Enzo Giacomini e l'Assessore Roberto Bracco. “Lo scorso 6 giugno – spiegano Giacomini e Bracco – abbiamo fatto un sopralluogo al centro sportivo con le associazioni Piatto Sport 92, Corale San Michele, Velo Club e Pro Loco, le quali erano inizialmente contrarie al padel in palestra in quanto incompatibile con l'organizzazione di manifestazioni”.

“Questa posizione delle associazioni – continua Bracco - è cambiata dopo il sopralluogo al bocciodromo di proprietà comunale, il quale è una struttura coperta che offre spazi di sicurezza e acustica in quanto controsoffittato, è dotato di finestre, servizi igienici e di 80 poltrone fisse, a cui se ne potranno aggiungere sedie per alcuni eventi. Quindi, preso atto del consenso di tutte le associazioni, abbiamo deciso di spostare il polivalente al bocciodromo”.

Il Comune ha ottenuto una contropartita. “In cambio del padel – spiega Bracco – Fuoricampo si impegna a sistemare i muretti introno ai campi di bocce e tennis, le recinzioni che si stanno sgretolando, ed installare pannelli solari sul tetto della palestra”.

Nettamente contraria la minoranza formata da Danila D'Alessandro, Vincenzo Ciano e Stefano Gariazzo, i quali hanno controproposto una tensostruttura per il padel da realizzare nel parcheggio del centro. “La raccolta firme contro il padel in palestra – dice la minoranza - ha già raggiunto il 20% della cittadinanza. Non si può cedere al privato uno spazio per fare manifestazioni. La tensostruttura sarebbe una soluzione più semplice e meno costosa per lo stesso privato”.

Di fronte a questa controproposta, la maggioranza ha rinviato la decisione. “Il 6 giugno, – precisa Bracco – di fronte al consenso unanime delle associazioni, abbiamo preso una decisione. Ora valuteremo con la Fuoricampo questa alternativa della tensostruttura”.