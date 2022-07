Autojunior, Concessionaria Ufficiale Suzuki per la provincia di Biella è alla ricerca di una figura professionale per la posizione di meccanico/accettatore con i seguenti requisiti: esperienza pregressa in officine meccaniche nel settore automobilistico; buona predisposizione all'uso degli strumenti informatici e diagnostici; buone doti relazionali.

I candidati interessati sono pregati di inviare il proprio Cv al seguente indirizzo email: info@autojuniorbiella.it