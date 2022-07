Valdilana, al parco Reda prosegue il viaggio nella paura con Teatrando

Dopo il positivo debutto di sabato 9 luglio, proseguono al Parco Reda di Valdilana (frazione Vallemosso) le repliche dello spettacolo itinerante “Paura”, XXIX edizione del tradizionale appuntamento estivo della compagnia Teatrando, che sarà ancora in scena nei fine settimana di Luglio: Venerdì 15, Sabato 16, Venerdì 22, Sabato 23, Giovedì 28, Venerdì 29 e Sabato 30.



Come prevede la formula del teatro itinerante, il pubblico, diviso in gruppi, si muove tra la vegetazione, i sentieri e le tortuose scalette del parco, scoprendo man amano le scene che affrontano il tema della paura da punti di vista diversi. Costantemente presente, questo “stato emotivo”, rivela i suoi molti volti, truccati con sfumature diverse che vanno dal dramma alla commedia, attraverso scene dalle atmosfere grottesche, ironiche, surreali, inquietanti, commoventi e anche divertenti.



Gli attori raggiungono il parco in corteo, intabarrati e incappucciati, come una sorta di setta dedita alla paura. Dopo un rapido saluto e utili “istruzioni antipanico”, il pubblico viene condotto alla prima scena. Due burattini umanoidi, in un grottesco teatrino, raccontano una storia assurda e macabra, che strizza l’occhio al “Grand Guignol”. L’interno di una grotta e l’imponente tronco di un grande albero sono i pittoreschi scorci che fanno da contesto naturale ad altre due scene, in cui la paura rivela i suoi tratti ora giocosi e insidiosi, ora paranoici e inquietanti. Aleggia insinuante, ma ha anche la capacità di unire chi si era allontanato, nel successivo intenso dialogo che fa riflettere.



Si ride invece nella scena ambientata in uno studio dentistico, seguita da quella in cui un professore spiega a un alunno scanzonato come smascherare e vincere le sue paure. Tensione pura nel momento successivo, che rende omaggio a un grande film di genere thriller. Ironia e leggerezza offre la scena corale in cui piccole e grandi fobie si confrontano in un continuo botta e risposta. Commuove e fa riflettere l’intenso dialogo tra un padre e un figlio nella scena intitolata semplicemente “Guerra”. L’amichevole incontro tra una giovane e un’anziana signora vira in modo imprevisto, così come la storia di uno speciale legame con la selvaggia natura di un bosco. Il percorso termina con un altro omaggio al grande cinema in una scena di forte suggestione.



Lo spettacolo, diretto da Paolo Zanone con la collaborazione di Veronica Rocca, coinvolge ad ogni replica una trentina di attori oltre al prezioso team di supporto per la gestione logistica. L’ingresso del pubblico avviene a gruppi ogni 20 minuti dalle 20.20 alle 22.00 Biglietto: 13 euro (intero), 10 euro (ridotto), gratuito per gli under 10. Si segnala che hanno diritto al ridotto anche i residenti di Valdilana. È possibile acquistare il biglietto online scegliendo data della serata e orario di partenza sul sito www.teatrandobiella.it. In alternativa si può prenotare telefonando al 333.5283350. Si segnala infine che nelle sere dello spettacolo diversi locali di Valdilana (Bar Giardino, The Hole Cafè, Pizzeria Zio Beppe, Old Station, Ristorante Cacciatori) saranno aperti per consentire al pubblico di gustare qualcosa prima o dopo.