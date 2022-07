Donato, i lavori in programma nella stagione estiva

Si prevede che sarà entro fine luglio la sistemazione del manto stradale e delle cunette di Strada Farciasso-Raviale, a Donato, andando così a completarne la riparazione dopo l’alluvione. L’ammontare dell’intervento, costituito da fondi regionali, è di 70mila euro. Di inizio imminente anche la messa in sicurezza, in particolare la regimentazione delle acque, in via Roncazzo per un totale di 84mila euro di contributi statali.



È invece in corso di affidamento la sistemazione del marciapiede del condominio San Pietro, in via Martiri della Libertà. In questo caso i contributi statali ammontano a 10mila euro. Infine, in fase di progettazione si trova un intervento relativo alle fonti rinnovabili che culminerà con l’installazione di pannelli fotovoltaici al Municipio per un totale di 50mila auro di contributi statali.