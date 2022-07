La Virtus e Alice Frascarolo ancora insieme!

Virtus Biella è lieta di comunicare di aver rinnovato per un altro anno l’accordo con l’atleta della Prima Squadra Alice Frascarolo. Schiacciatrice, cresciuta nel Gaglianico Volley School e con la sua duttilità tassello fondamentale della storica promozione della Prochimica in B1, “Frasca” è ormai una delle veterane dello spogliatoio nerofucsia: a fine agosto, alla ripresa degli allenamenti, inizierà per lei il quinto capitolo sotto i riflettori del PalaSarselli.

Queste le sue parole ad accordo raggiunto: «La Virtus è a tutti gli effetti la mia famiglia, sono felice di cominciare una nuova stagione indossando questi colori. Nella scelta di rimanere qui ha pesato molto l’arrivo di Coach Marangio in panchina. In queste settimane di allenamento “estivo”, con Simone mi sono trovata bene; vedo da parte sua il desiderio di coinvolgere tutto il gruppo squadra in una crescita collettiva. Non vedo l’ora che riparta la preparazione e il campionato, il mio obiettivo è sempre lo stesso: migliorare sempre di più. L’ultimo è stato per me un anno un po’ sottotono, un po’ piatto, voglio che sia la stagione del mio riscatto. Inutile aggiungere che dentro lo spogliatoio mi sono sempre trovata molto bene. Siamo amiche prima che compagne di squadra e con questo spirito, come abbiamo sempre fatto, accoglieremo ad agosto le nuove arrivate. Alcune di loro ho già avuto modo di incontrarle in palestra, mi sembrano ragazze propense a lavorare bene e a mettersi in gioco per il bene del gruppo. Insomma, le basi per costruire una stagione molto positiva ci sono tutte».

Elena Ubezio (Ube), Direttore Sportivo di Virtus Biella, dichiara: «“Frasca” è arrivata in Virtus cinque anni fa da una Serie D, giovane, timida e inesperta ma ormai da qualche anno ha saputo affermarsi come preziosa figura di riferimento e rilievo per la squadra. Il campo le è un po’ mancato, pur non mancando mai il suo impegno in allenamento e questo le fa ancora più onore. In ogni caso, il suo valore non è stato certo oscurato dal ridotto spazio in campionato, infatti ha ricevuto diverse offerte da altre società ma ha preferito rimanere dove si sente più a casa e in famiglia; ricordo benissimo la frase con cui ha motivato la sua scelta di non spostarsi e l’emozione nei suoi occhi e nel mio cuore per quel che sappiamo entrambe. Le auguro quindi il meglio per la prossima stagione e che possa essere ripagata per la sua dedizione e per la persona che è».