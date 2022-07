Calcio, al Vigliano un rinforzo d'Eccellenza: l'ex Biellese Zanin è il nuovo direttore sportivo

FC Vigliano comunica che Gabriele Zanin è il nuovo direttore sportivo della società guidata dal presidente Paolo Daniele: collaborerà alla gestione dell'area tecnica al fine di rafforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Promozione.

Zanin ha mosso i primi passi alla Biellese, operando con passione nel settore giovanile bianconero, ricoprendo i ruoli di preparatore dei portieri, dirigente accompagnatore e responsabile organizzativo. In seguito, è stato per molti anni team manager della prima squadra.

Ora un nuovo incarico da svolgersi con competenza ed entusiasmo: “Ho scelto Vigliano perchè si sta realizzando un progetto importante e ambizioso, che guarda all'attività sportiva in generale. Il presidente Daniele mi ha fatto una bella impressione e lo ringrazio per l'opportunità. Ho parole di gratitudine anche per Fabrizio Alandi, con il quale ho già avuto modo di collaborare in passato. Non sento minimamente la pressione e sono molto tranquillo, ben consapevole degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Sicuramente far crescere questa realtà e riuscire a ottenere risultati importanti”.

Inoltre, in queste ore, la società giallorossa comunica di aver raggiunto l'accordo con il giocatore Andrea Midali, in arrivo dallo Sparta Novara. Classe '97, nasce come mediano per poi diventare negli ultimi anni un apprezzato e talentuoso difensore centrale. All'occorrenza, può rivestire anche il ruolo di terzino destro. Con esperienze importanti in Eccellenza, ha vestito le maglie di Varallo Pombia, Sestese, Verbania, RG Ticino, LG Trino e Baveno. “Vigliano è una piazza importante con obiettivi similari a quelli che voglio raggiungere. I dirigenti mi hanno ben impressionato, così come il progetto sportivo. Ci sono le basi per far bene, poi sarà il campo a decretare l'ultimo parola”.

Dal presidente Daniele l'augurio di una buona stagione: “Ringrazio Zanin e Midali, la loro esperienza ci sarà d'aiuto. Benvenuti nella grande famiglia del Vigliano”.