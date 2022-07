Candelo, Veronese segnala: “Via Santa Croce è una giungla, da anni perdura l'abbandono” FOTO

Via Santa Croce di Candelo finisce ancora sotto la lente d'ingrandimento della minoranza. A porre l'accento il consigliere comunale Elettra Veronese: “Dopo tre anni dalla nostra segnalazione (e da decine di altri cittadini) nulla è cambiato. Quindi riproponiamo l’argomento. Perchè ancora questa inerzia? Sarà che la campagna elettorale è ancora lontana? E che altre sono le priorità per questa amministrazione Ricettocentrica? Sta di fatto, in ogni caso, che si tratta di un problema di igiene pubblica: penso alla presenza di bisce, ratti, insetti, che visitano regolarmente le abitazioni adiacenti, oltre che di decoro del paese, dato che ormai è diventata una giungla. E pensare che è adiacente al parcheggio creato ad hoc per i turisti. Nuovamente, è dovere e responsabilità dell’amministrazione disporre subito e prevedere una regolare la manutenzione del sito”.