Organalia 2022 a Vigliano alla chiesa Santa Maria Assunta

Organalia 2022 affronta la metà di luglio con un triplice appuntamento che vedrà la rassegna impegnata a largo raggio. Infatti sarà presente a Vigliano Biellese, Andrate e Corio.

Venerdì 15 luglio, alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Vigliano Biellese, si terrà il concerto di Organalia2022 per valorizzare lo straordinario organo costruito dalla Bottega Organara Dell'Orto e Lanzini nel 2007.

Il programma, intitolato "_Contaminazioni cinematografiche_", permetterà al pubblico di ascoltare celebri brani tratti da altrettantecolonne sonore di film più che famosi. Infatti, l'appuntamento verrà aperto dall'Adagio in Sol minore, utilizzato in diverse pellicole che Remo Giazotto (1910-98) scrisse ispirato da un frammento di Tomaso Albinoni. Quindi, nel corso della serata, si potranno ascoltare composizioni di Nino Rota (_La strada, Il padrino_), Ennio Morricone(_Per un pugno di dollari, C'era una volta in America, Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull'oceano_) e, ovviamente, di Nicola Piovani(_La vita è bella_).

Tutti questi brani saranno eseguiti per tromba e organo.

Per la parte riservata all'organo solo, ci si è rivolti a Johann Sebastian Bach con il Preludio e Fuga in Sol maggiore, l'Andante dalla Triosonata n. 4 e la Sinfonia dalla Cantata "_Wir danken dir, Gott, wirdanken dir_".

Di altissimo profilo i due interpreti del concerto: il trombettista dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, ERCOLE CERETTA e l'organista PAOLO GIACONE, didatta al Liceo "_Spinelli_" di Torino e titolare presso la Comunità Evangelica Luterana e presso la Chiesa di Sant'Antonio da Padova nonché accompagnatore del Coro "_Mater Ecclesiae_"di Almese.

Il concerto ha il sostegno del Comune di Vigliano Biellese.

Sabato 16 luglio, l'appuntamento sarà alle ore 21, nella Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli ad Andrate, con una vista mozzafiato sul Canavese, al fine di valorizzare lo splendido organo costruito nella seconda metà del XVIII secolo da Carlo Silvestro Velatta, si terrà un concerto con il poliedrico musicista torinese ANDREA BANAUDI, già direttore artistico per un ventennio dell'Accademia del Santo Spirito di Torino.

A pochi chilometri da Cirié, nella rigogliosa Valle del Malone, si trova Corio dove, nella grandiosa chiesa parrocchiale dedicata al martire Genesio è collocato uno splendido organo costruito dai Fratelli Concone nel 1752. Qui, domenica 17 luglio, alle ore 21 si terrà un concerto per violino e organo che vedrà quali protagonisti due fuoriclasse della musica barocca:

A tutti i concerti l pubblico potrà accedere trenta minuti prima dell'inizio del concerto con libera offerta.

Si rammenta che Organalia 2022 ha il sostegno della Fondazione CRT e il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.