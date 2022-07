Contiamo su di noi-Connessioni, la nuova edizione del progetto video di Storie di Piazza

La nuova edizione di Contiamo su di noi, progetto video dedicato ai giovani che quest’anno aggiunge al titolo la dicitura Connessioni, è partita con una serie di laboratori offerti ai nostri ragazzi e alcune performance pubbliche per stimolare la riflessione e favorire lo scambio creativo tra i giovani e tra il pubblico e i giovani.

Contiamo su di noi è un progetto di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza aps destinato agli adolescenti e volto a far riscoprire nei ragazzi un senso di appartenenza alla comunità, promuovendo la conoscenza del territorio in cui vivono e della sua storia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi e i patrimoni culturali locali attraverso la realizzazione di audiovisivi.

Il progetto ha avuto inizio a metà giugno a Biella con Prove di futuro sotto gli alberi secolari, con i testi del professor Gianfranco Ribaldone, la performance ha visto avvicendarsi sul palco dei Giardini Zumaglini giovani attrici e giovani musicisti che hanno raccontato pezzi di storia del più bel Giardino collocato nel cuore della città. Storia generale, storia locale, lettura ad alta voce, teatro sono stati gli argomenti toccati durante le prove che hanno portato a una pubblica e graditissima rappresentazione pomeridiana il 18 giugno. Abbiamo poi aperto l’esperienza della peer education, ovvero l’educazione alla pari con il diciannovenne Davide Ingannamorte che ha messo a disposizione le sue esperienze all’Accademia Internazionale dell’attore di Roma per condurre il seminario di recitazione cinematografica Io e il mio bagaglio per 3 giorni a Miagliano.

Intanto altri laboratori sono stati avviati: si pensi alla partnership con Amici della lana volta a feltrare le maschere che verranno indossate per i 5 intensi giorni de La tragedia della libertà che prenderà forma dal 19 al 23 luglio a Miagliano, tra il Lanificio Botto e l’Anfitetatro P408. Ci sono ancora posti disponibili per il laboratorio, condotto da Marco Gobetti, per iscriversi basta visitare il sito e compilare il questionario: https://www.storiedipiazza.it/9-23-luglio-la-tragedia-della-liberta-laboratorio-con-m-gobetti/

Il tutto è volto a creare movimento, confronto e vita che porterà successivamente a scrivere idee e soggetti e poi sceneggiature che permetteranno la realizzazione di cortometraggi e cartoline video in alcuni degli angoli più suggestivi del Biellese. Dai Giardini Zumaglini di Biella alla Trappa di Sordevolo al Ricetto di Candelo, alcune delle più belle località biellesi saranno rivisitate e interpretate dai ragazzi con il mezzo audiovisivo. Si realizzeranno cortometraggi e altri filmati brevi nei quali i ragazzi esprimeranno il loro punto di vista sulla realtà che li circonda e le loro aspettative per il futuro. Non mancheranno anche altri paesi meno appariscenti ma che verranno studiati per le loro caratteristiche e aggiunti all’esperienza cinematografica: Pralungo e Gaglianico, che permetteranno di creare le Connessioni di cui il titolo del progetto parla.



Un'occasione per i ragazzi di riflettere sul luogo in cui vivono, esprimere i propri desideri di trasformazione, creare, condividere e immaginare un futuro per il territorio.

Il primo incontro tra ragazzi e formatori, aperto a tutti, si svolgerà a Candelo:

Martedì 19 luglio 2022

ore 17.30

Sala Affreschi presso Centro Culturale Le Rosminiane

Via Matteotti 48

Candelo (BI)



Il progetto 2022, Contiamo su di noi-Connessioni, vuole unire Comunità e Comuni diversi, apparentemente distanti tra loro, ma caratterizzati da una serie di elementi e dettagli comuni, offrendo un dialogo artistico quale strumento di inclusione e partecipazione.

Contiamo su di noi-Connessioni è realizzato con il sostegno di Fondazione CRB, Fondazione Biellezza, e dei Comuni di Biella, Candelo, Pralungo, Gaglianico, con la collaborazione di Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Associazione della Trappa, Rete Museale Biellese, Associazione Dedalo e il patrocinio di Provincia di Biella, ATL Biellese.

www.storiedipiazza.it



info@storiedipiazza.it