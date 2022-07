Domenica 17 luglio Casapinta festeggerà il suo patrono, la Madonna del Carmine. Le celebrazioni inizieranno alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale e proseguiranno con il pranzo alla sede degli Alpini, in via Bassetti 3, alle ore 13. Prenotazioni: 380.3994223; 331.1794135; 338.4100376. La giornata sarà occasione per festeggiare anche gli anniversari di matrimonio.