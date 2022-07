Torna a casa e la trova a soqquadro: ladri in azione a Ailoche

Ladri in azione anche in Valsessera. Stando alle prime informazioni raccolte, ignoti si sarebbero introdotti all'interno di un'abitazione di Ailoche e avrebbero messo a soqquadro le stanze in cerca di oggetti preziosi. A fare la scoperta il proprietario che ha trovato la porta d'ingresso forzata e spalancata. Al momento non è noto l'ammontare della refurtiva. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.