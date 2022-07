Strona, giochi animazioni e canti alla seconda edizione di Christiland

È Gesù Cristo stesso che ha detto ai suoi discepoli: “Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso" (dal Vangelo secondo Marco). Oggi è molto importante dare ai bambini un divertimento sano, dove regna la pace e la gioia di Cristo, in un'atmosfera di amicizia».