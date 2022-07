Stasera arriva la Superluna del Cervo

Stasera, mercoledì 13 luglio, alle 20:37, nel Biellese come in tutta Italia, si potrà assistere ad un evento astronomico eccezionale: il plenilunio della Superluna del Cervo, la Luna Piena più grande, brillante e spettacolare dell'intero 2022.

Il nome Superluna del Cervo è legato alla cultura dei nativi americani e al loro tradizionale calendario lunare. Le tribù erano infatti solite dare appellativi alle lune piene di ogni mese in base a eventi naturalistici e altri fenomeni significativi per la vita dei villaggi. Quello di luglio è stato dedicato al cervo poiché in questo mese il palco delle corna dei cervi maschi raggiunge le dimensioni massime.