Biella, la celebrazione della Madonna del Carmine al monastero Mater Carmeli

In occasione della celebrazione della Madonna del Carmine, il monastero Mater Carmeli, in via del Bettegone 9, ha stilato un programma di incontri. Nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio, ci sarà il rosario alle ore 17:30. Sabato 16 luglio, verrà invece il momento dei canti delle Ore, alle 07:30, 11:40, 16:00 e 17:30.



Concluderà la giornata la celebrazione eucaristica da parte del Vescovo Monsignor Roberto Farinella alle ore 18:30.