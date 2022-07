A Mottalciata torna la Festa Patronale con una camminata enogastronomica

Torna questo weekend la Festa Patronale Della Madonna del Carmine a Mottalciata, evento organizzato dalla Pro Loco locale con il patrocinio del Comune. Il programma prevede per sabato 16 luglio una cena con piatto principale la Panissa dia’ Motta e a seguire intrattenimento offerto da Claudio Abada.

L’edizione di quest’anno prevede inoltre una novità rispetto agli anni precedenti ovvero una camminata enogastronomica che si svolgerà domenica 17 luglio: la “Gir dai gese fud ediscion”. L’evento, organizzato in collaborazione con delle associazioni del paese, prevede una passeggiata con degustazione di sfiziosi piatti tra cultura e natura suddivisa in 6 tappe dove sarà possibile abbeverarsi e rifocillarsi.

La camminata partirà dalla sede della Pro Loco e, per prendervi parte, sarà necessario iscriversi entro e non oltre le 24 del 14 luglio. Le iscrizioni potranno essere chiuse prima in caso di raggiungimento della quota massima di iscritti. Per info: 3407306256; 3406925498.