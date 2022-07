Fibra a Quaregna Cerreto, Giordani: "Bene il servizio ma da rivedere il ripristino del manto stradale"

Anche Quaregna Cerreto è interessato dalla posa della fibra ottica. I lavori sono iniziati da settimane, ora gli operai sono sulla Sp 300. Se da una parte però il cantiere procede senza intoppi, dall'altra l'amministrazione non nasconde di essere preoccupata per lo stato in cui sono state lasciate alcune vie, via Monte Grappa, via Roma e via Quintino Sella in particolare.

"Al momento il cantiere è sulla Sp 300 - spiega il sindaco Katia Giordani - dove avremo dovuto iniziare prima il rifacimento del sedime stradale, ma abbiamo tirato un po' per le lunghe proprio per non dover intervenire e rompere subito dopo. A fine luglio l'esecutivo sarà pronto, quindi indiremo la gara per consegnare i lavori, ma a quel punto la fibra sarà già posata e non ci saranno problemi". Il progetto è importante: si tratta di 400 mila euro, dei quali 200 mila finanziati dalla Provincia in due anni e il resto dal Comune.

Via Monte Grappa, via Roma e via Quintino Sella sono invece tra le strade al centro dell'attenzione in questi giorni: "Il fatto è che in alcuni punti sono state lasciate delle voragini - continua il primo cittadino -. In via Monte Grappa siamo già addirittura intervenuti mettendo dell'asfalto per cercare di rendere la via meno pericolosa, ma non basta. Per questo motivo, una volta finiti i lavori contatterò il responsabile della ditta che sta posando la fibra ottica e chiederò di fare assieme un sopralluogo per vedere lo stato delle strade e chiederne un eventuale ripristino".