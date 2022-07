Miagliano, un weekend all'insegna del benessere con yoga e tanto altro

Ritornano gli appuntamenti con lo stare bene grazie al programma Benessere&Benstare, ideato con successo nel 2021 per creare leggerezza e connessione dopo le note vicende di isolamento di questi anni.

La giornata è inserita nel progetto Wool Experience di Amici della lana e gode del contributo di Fondazione CR Biella e dell’appoggio di altre realtà del territorio come il Comune di Miagliano, Biella Città Creativa Unesco, ATL e Provincia.

L’appuntamento del 17 luglio è dedicato alla ricerca del rilassamento e del sentirsi bene con il proprio corpo e il proprio spirito. Verranno proposte attività olistiche individuali con interventi di circa 20-30 minuti con diversi operatori dalle 15.30 alle 17.30 (su prenotazione), a seguire presentazione del libro di Andrea Pilati e per concludere danze collettive in cerchio.

La Rete apre come sempre alle 14,30 e sarà possibile visitare il Lanificio Botto e Villaggio operaio guidati dall’operatrice museale della Rete Museale Biellese, all’interno dello spazio del Lanificio troverete molto, la mostra di acquarelli esperi-menti di Tommaso Ciabatti e Federico De Cosmo, l’esposizione Fuori dal gregge, dedicata a diversi tipi di lana autoctona e varie mostre fotografiche.

Nel pomeriggio partiranno le attività su prenotazione con Michela Fedozzi e Francesca Avolio (numeri sottostanti):

– 15,30 sedute individuali di trattamenti Ayurvedici al viso e alla schiena (Michela Fedozzi)

– 16.30 “Riflessologia del Piede e autotrattamento del piede: origini, principi e benefici” Attività aperta a tutti, abbigliamento comodo, portare un tappetino e una pallina. (Francesca Avolio)

– 16,30 yoga Ovarico (un percorso sul femminile) durata un’ora (Michela Fedozzi)

– 17.30– Presentazione del libro di Andrea Pilati Immagina… puoi

”Ho trovato più giovamento nell’affrontare i problemi cambiando il mio approccio piuttosto che lasciarmi travolgere dal loro peso. Ho imparato che la leggerezza non si ottiene senza sforzo; va meritata. Ho imparato che i più saggi non sono quelli che sanno di più ma coloro che hanno trovato le soluzioni più brillanti ai problemi più pesanti. Ed ora, a loro volta, brillano e si distinguono, ammirati dagli intelligenti, invidiati dagli stolti”.

IMMAGINA…PUOI può essere visto come l’imperativo di uno slogan pubblicitario, oppure un consiglio trovato sulla strada di ritorno verso casa; due punti di vista, due strade diverse per diverse direzioni. IMMAGINA… PUOI Potrebbe non essere solo un libro…

- 18,30 “Danze in cerchio: danze tradizionali di varie culture del mondo e danze meditative” Con la semplicità dei passi e i ritmi coinvolgenti danziamo la Vita! Attività digruppo aperta a tutti, abbigliamento comodo. (Francesca Avolio)

MICHELA FEDOZZI cell. per prenotazioni 340.1451159. Operatrice Tecnica del Benessere specializzata in Ayurveda e Riflessologia Plantare. Master in Ayurveda presso Chakrapani Clinic Research in Jaipur, India, agosto 2017. Leader Yoga Ovarico percorso di yoga, danza, meditazione femminile.

FRANCESCA AVOLIO cell. per prenotazioni 328.6182063. Operatrice del Benessere specializzata in Riflessologia Del Piede, Fiori di Bach, Aromaterapia e Danze Sacre in Cerchio. Da diversi anni è appassionata di balli popolari e tradizionali e si avvicina alla sua prima esperienza con le Danze in cerchio nel 2008.

Informazioni: www.amicidellalana.it e amicidellalana@gmail.com