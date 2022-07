Il calendario degli appuntamenti con il Fondo al Reload Sound Festival di Biella

Comincia venerdì 15 luglio l'avventura del Reload Sound Festival che quest'anno sarà accompagnata da una postazione del Fondo Edo Tempia dedicata all'informazione e alla prevenzione dei tumori. L'ambulatorio mobile sarà sempre presente per i dieci giorni della principale manifestazione musicale della città con un programma di iniziative a disposizione dei visitatori. Ecco il calendario giorno per giorno.

Venerdì 15 luglio: consulti con la nutrizionista Adelaide Minato (dalle 18,30 alle 20,30 all'ambulatorio mobile). Sabato 16 luglio: punto informazioni sulla prevenzione dei tumori (dalle 18,30 all'ambulatorio mobile). Domenica 17 luglio: consulti con la nutrizionista Melania Mazzù (dalle 18,30 alle 20,30 all'ambulatorio mobile). Lunedì 18 luglio: visite mappatura nei con la dermatologa Francesca Muzio (dalle 18,30 alle 20,30 all'ambulatorio mobile). Martedì 19 luglio: infopoint sul vaccino per il papillomavirus umano con Bianca Masturzo, direttore di ostetricia e ginecologia dell'Asl di Biella (dalle 18,30 all'ambulatorio mobile). Mercoledì 20 luglio: visite mappatura nei con la dermatologa Francesca Muzio (dalle 18,30 alle 20,30 all'ambulatorio mobile).

Giovedì 21 luglio: la giornata dedicata al Fondo Edo Tempia e alla presentazione del progetto Pink Positive sulla musicoterapia, realizzato in collaborazione con la casa farmaceutica Daiichi Sankyo. Alle 19 conversazione con Gian Maria Accusani, fondatore dei Sick Tamburo, sulla musica che cura. Dialogherà con Pietro Presti, direttore generale del Fondo Edo Tempia. Alle 20 concerto dei NèVio. Alle 21 concerto delle Bambole di Pezza. Alle 22 concerto dei Sick Tamburo. Ingresso libero, le donazioni raccolte all'ingresso andranno al Fondo Edo Tempia.

Venerdì 22 luglio: consulti con la nutrizionista Melania Mazzù (dalle 18,30 alle 20,30 all'ambulatorio mobile). Sabato 23 luglio: consulti con la nutrizionista Adelaide Minato (alle 18,30 alle 20,30 all'ambulatorio mobile). Domenica 24 luglio: punto informazioni sulla prevenzione dei tumori con il direttore sanitario del Fondo Edo Tempia Adriana Paduos (dalle 18,30 all'ambulatorio mobile).

Per le serate dedicate a visite e consulti non è necessaria la prenotazione: basterà presentarsi e mettersi in fila fino all'esaurimento dei posti disponibili. Alla postazione nel parco Kennedy si alterneranno ogni sera anche volontarie e volontari del Fondo con il prezioso sostegno del Rotaract club di Biella che darà manforte allo staff per fornire materiale informativo e consigli sulla prevenzione. Sarà facile riconoscerli perché indosseranno la maglietta realizzata apposta per la manifestazione realizzata proprio insieme al Rotaract.