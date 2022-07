Media di Chiavazza, al via i lavori: si cerca una nuova sede per gli allievi per settembre FOTO

Media di Chiavazza, al via i lavori: si cerca una nuova sede per gli allievi per settembre

Tutto è pronto: i lavori sono stati consegnati, parte del materiale che sarà usato per costruire i ponteggi si trova già nel cortile, e a giorni la ditta si metterà al lavoro. La Nino Costa di Chiavazza sarà messa in sicurezza con un progetto dall’importo complessivo di 300.000 euro, finanziati per € 250.000,00 con contributo statale ed € 50.000,00 con fondi propri del Comune.

"Abbiamo vinto un bando per la messa in sicurezza dell'edificio - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà - . Ora la ditta si metterà al lavoro. Si tratta in particolare di interventi strutturali che riguardano tutte le classi che non possono essere fatti con i ragazzi nella scuola, ma la sicurezza viene prima di tutto".

Per questo motivo il Comune è al lavoro per trovare una sede dove fare seguire le lezioni ai 160 ragazzi: "I lavori iniziano adesso proprio per cercare di finire per tempo prima che inizi la scuola il 12 settembre - spiega l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone - . Ma non possiamo permetterci di trovare da un giorno all'anno uno spazio se non fossero finiti. Quindi ci stiamo muovendo per tempo".

E se non fossero finiti dove andrebbero a scuola gli iscritti? Purtroppo non a Chiavazza. "Le prime ricerche sono partite dal quartiere naturalmente - continua l'assessore - ma non c'è proprio spazio. Ci stiamo interessando per Città Studi o la Ludoteca al Villaggio La Marmora, vedremo. Spero comunque di non dover ricorrere a altre sedi".

Nei mesi scorsi, è stato intanto approvato il dossier di candidatura riguardante sempre la Scuola Secondaria di primo grado Nino Costa per la realizzazione di una nuova mensa dell’importo di 720.000,00 euro. In questo caso si tratta però ancora ultimare il progetto e affidare i lavori.