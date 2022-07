Biella, 435mila euro per nuova cubettatura al Favaro e rafforzamento del ponte di frazione Valle

435mila euro per il rafforzamento del ponte di frazione Valle e il rifacimento della cubettatura del Favaro. È questa la cifra che l'amministrazione di Biella ha ottenuto, a seguito dell'aggiudicazione del bando rivolto ai Comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. “Abbiamo partecipato e l'abbiamo vinto – commenta il vicesindaco Giacomo Moscarola – La cifra verrà impiegata per una serie di interventi che interesseranno la Valle d'Oropa, zona confinante con la Valle d'Aosta. Ci sembrava giusto fare un investimento in una zona che da diversi anni non veniva interessata da progetti importanti”.

Il cronoprogramma delle opere pubbliche è presto definito: “Entro 6 mesi occorre attuare la progettazione – sottolinea Moscarola - poi redicontare il tutto entro 36 mesi. Per quanto riguarda il Favaro l'idea è di realizzare una pavimentazione specifica per le zone di montagna, rispettando la tradizione di questi luoghi, al fine di abbellire il rione e agevolare il transito dei pellegrini che, ogni anno, raggiungono il Santuario di Oropa”.

Per il ponte di frazione Valle, che collega il Favaro con il comune di Pralungo, è intervenuto l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà: “Da alcuni anni desta preoccupazione e, purtroppo, ha creato inevitabili disagi per chi risiede da quelle parti. Ora, finalmente, arriva una cifra importante che permetterà di installare dei parapetti nella parte superiore e di irrobustire gli archi del ponte, così da permettere il passaggio dei mezzi pesanti”.

Sulla nuova cubettatura del Favaro, Zappalà ha aggiunto: “Dopo i lavori effettuati in via Orfanotrofio e in via Vescovado, si tratta del terzo intervento finalizzato a migliorare il volto dei tratti stradali situati nelle aree storiche. Un'opera inserita in una logica specifica di progressivo abbellimento delle nostre vie cittadine".