Sala, proliferazione di Popillia Japonica: “Battaglia impari”

È una battaglia impari quella che si sta combattendo nel comune di Sala Biellese contro l’ormai celebre insetto Popillia Japonica, la cui popolazione è cresciuta drasticamente nell’ultimo periodo. Conosciuto per via della sua pericolosità per le colture e la vegetazione, la prima segnalazione della presenza dell’insetto era giunta da Bornasco, dove erano stati rilevati i danni arrecati ad un ciliegio.



Così, con il proseguimento della stagione estiva, il caso è degenerato: “Siamo preoccupati – commenta il sindaco Roberto Blotto. La Popillia si è moltiplicata a vista d’occhio ed ora tutto il territorio è coinvolto. Stiamo combattendo una battaglia impari”.



La soluzione immediata sarebbe quella di piazzare delle trappole apposite che, tuttavia, non è risolutiva. I cittadini che le hanno utilizzate testimoniano che esse si sono riempiono in poche ore e il costo (65 euro) non aiuta nello scontro di quantità. L’amministrazione ha dunque avviato un confronto con la Regione ma una vera e propria disinfestazione non sarà attuabile fino ad inizio settembre quando il clima sarà meno favorevole alla proliferazione della Popillia.