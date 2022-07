Jazz, ripartono i giovedì del “Torchio” al Ricetto Candelo

Giovedì 14 luglio, alle 21:30, riparte la tradizionale rassegna estiva jazz del "Torchio" al Ricetto di Candelo, come sempre sotto la direzione artistica del Biella Jazz Club.

Ad aprire questi giovedì musicali, la band cubana "La Familia Loca", una serata di grande musica sudamericana che apre la rassegna estiva del Torchio.

Al Torchio presentano il loro repertorio tradizionale e alcuni loro grandi successi in un concerto da gustare e da ballare.

Quest'anno la rassegna darà spazio agli artisti biellesi. Giovedì 21 la cantante Gloria Strippoli con Roberto Talamona alla chitarra e Gianluigi Corvaglia al sax con un repertorio attuale rivisitato in chiave Gipsy. Il 28 luglio Fiorenza Tumiatti con "Florie and the Lazy Cats" che faranno rivivere gli anni 50 e il repertorio "Rockcabilly".