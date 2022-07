La Federazione biellese Prc e l'Organizzazione di Biella Pmli hanno incontrato la cittadinanza

Sabato 9 luglio la Federazione biellese del Partito della Rifondazione Comunista (PRC) e l'Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) hanno incontrato in piazza la cittadinanza biellese che ha manifestato delusione, rabbia e voglia di lottare contro la politica di lacrime e sangue del governo del banchiere massone Draghi che, nel concreto, nulla sta facendo per contrastare il carovita, la precarietà del lavoro e la distruzione dello stato sociale.

Le organizzazioni locali del PRC e del PMLI si oppongono al governo locale e nazionale e si battono per una politica di fronte unito e popolare per la salvaguardia dell’ambiente, la pace, un lavoro dignitoso, ben retribuito e tutelato, scuola e sanità pubbliche, gratuite e gestite direttamente dalla popolazione.

Il prossimo presidio si terrà in via Italia, angolo via Battistero, sabato 30 luglio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.