Il Tour Dem arriva a Biella a Palazzo Boglietti

E’ un appuntamento che si rinnova dal mese di marzo che ha debuttato ad aprile ad Alessandria e che da allora, in queste settimane, ha percorso più di mille chilometri sul territorio, per incontrare amministratori e cittadini, per sottolineare le gravi mancanze della Giunta Cirio, gli errori di un centro destra che oggi più che mai si presenta disunito e litigioso al governo della Regione.

<Incontriamo nel nostro percorso nelle città del Piemonte una grande voglia di riscatto e di uscire al più presto dalla crisi economica causata dalla pandemia. Un desiderio di ripresa che non ha trovato risposte nella politica della Giunta Cirio fatta di annunci e di slogan ma che, all'atto pratico, poco o nulla hanno portato di concreto per il rilancio del Piemonte – sottolinea il capogruppo del PD in consiglio regionale Raffaele Gallo – dal colpo di spugna sulla legge contro il gioco d’azzardo patologico che ha riportato le slot sul territorio, al nulla di fatto sulla riorganizzazione della sanità, da provvedimenti che rischiano di minare un tessuto che funziona come quello dei servizi sociali con “Allontanamento zero” fino all’assenza di visione per il futuro industriale. Questo sottolineiamo ai cittadini. Il Piemonte merita di più. E' ora di cambiare!>

A Biella, insieme ai consiglieri regionali ci saranno Paolo Furia, segretario regionale del Partito Democratico, Rinaldo Chiola segretario provinciale e i consiglieri comunali del PD.

<Un focus sul territorio è essenziale come lo è comprendere quale sia il lavoro svolto dai nostri consigliere a Palazzo Lascaris – dichiara Rinaldo Chiola, segretario provinciale PD di Biella - . Assistiamo da troppo tempo a incontri che altro scopo non hanno se non quello di fare promesse che bene funzionano per i giornali ma che non hanno ricaduta sul territorio. Il Biellese è in difficoltà economica e ha necessità di una profonda politica di investimento e di rilancio. Ad oggi abbiamo visto poco, se non nulla”.