Biella: completamento di Piazza Duomo e pavimentazione di via Italia, il Pd interroga

Per quale motivo non è stata utilizzata la stessa tipologia di finanziamento del marzo 2012 “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale - Presidenza del Consiglio dei Ministri” per completare il rifacimento di piazza Duomo con il terzo lotto ed il restauro della fontana e della statua di Mosè? Con quali modalità e se verrà riproposto il progetto finanziato e stralciato nell’anno 2021 per il restauro della fontana e della statua e ancora, quali sono i criteri applicati per veicolare sull’asse di via Italia i contributi per il dissesto idrogeologico a fronte di versanti collinari soggetti a movimenti franosi e situazioni critiche da monitorare su cui invece sarebbe quanto mai necessario intervenire in fase preventiva?