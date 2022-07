Romina, Galleria Montmartre: ecco come posizionare correttamente i quadri nella propria abitazione

Quante volte ci è capitato, prima o dopo aver acquistato un quadro, di chiederci come poterlo appendere, dove, a quale altezza e a cosa accostarlo? A primo impatto può sembrare una cosa semplice ma non sempre andare “a sentimento” è la soluzione migliore per mettere in risalto i propri spazi e le proprie pareti di casa. Abbiamo quindi intervistato Romina Moglia, titolare del punto d’arte Galleria Montmartre di Biella, che per l’occasione ha raccolto le informazioni più importanti da tenere a mente durante la scelta ed il posizionamento dei quadri.



Partendo dal presupposto che non è necessario abbinare il quadro alla fantasia del proprio divano, ci sono comunque delle armonie da rispettare. Per allestire le pareti di casa bisogna individuare quella predominante, che non sempre è la più grande: a volte, anche una parete che può sembrare minore è in realtà quella che spicca maggiormente appena si entra in casa.



All’interno di un ambiente è necessario dare un senso di “movimento” alle pareti e, per farlo, non bisogna appendere quadri tutti della stessa dimensione, ma mettere - ad esempio - su una parete un soggetto più grande e, a contrasto, sulle altre soggetti più piccoli di formato diverso (quindi orizzontali o verticali), in modo da rendere la visione dello spazio un po’ più interessante, proprio perché l’occhio si annoia a vedere forme tutte uguali.





Spesso si pensa che sopra il divano e sopra al letto vadano collocati grandi quadri e sempre in orizzontale: è vero, stanno molto bene, però non è una regola fissa; può essere utilizzato un soggetto quadrato o, addirittura, anche verticale. L’aspetto importante è mantenere le proporzioni e - se il soggetto è adatto - si può procedere ad appendere qualsiasi forma, sia sopra alla testata del letto che in corrispondenza di un divano.



Molto interessante è l’arredamento nei corridoi: a volte un corridoio molto stretto può essere “interrotto” da quadri verticali o quadrati, che creano una verticalità diversa rispetto allo scegliere un soggetto orizzontale che seguirebbe l’andamento del corridoio stesso. Da tempo è di tendenza mettere i quadri anche nel bagno: l’arredo di questa stanza è cambiato nel tempo e, le piastrelle, vengono posate più basse, addirittura solo sulla parete attrezzata, lasciando quindi i muri liberi di accogliere quadri; si andranno a scegliere dei soggetti idonei ad essere appesi in ambienti umidi e, in questo caso, rivolgersi ad un negozio specializzato come il nostro, sicuramente può aiutare nella scelta.



Per finire, anche qualche indicazione su come appendere i quadri e a che altezza rispetto i mobili e sulle pareti di casa: spesso e volentieri mi trovo ad osservare dei quadri posizionati o troppo bassi o troppo alti; non è facile capirlo “ad occhio” se non si è abituati, perciò è meglio misurare a centimetro. Rispetto ad un divano, che in media può essere intorno ai 90 cm, bisogna lasciare circa 20 cm di spazio se il quadro è abbastanza grande; se il quadro è particolarmente piccolo (ad esempio 40x50), lo spazio sarà sicuramente superiore perché dovrà essere posizionato in modo che lo sguardo possa essere diretto: una persona alta 2 metri, ovviamente, non appenderà i quadri più in alto rispetto ad una persona alta 1 metro e 70; ci deve quindi essere una sorta di media. La regola generale è che lo spazio che bisogna lasciare - dal quadro al soffitto - deve essere sempre maggiore di quello che si lascia dal quadro al pavimento o al sottostante mobile”.





