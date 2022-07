Concerti d’estate a Palazzo Gromo Losa: Banda Verdi il 13 luglio

Tornano i tradizionali concerti estivi a palazzo Gromo Losa: è in programma domani 13 luglio a partire dalle 21,15 il concerto della Società musicale “Giuseppe Verdi” dal titolo “Non è più la banda di una volta”.

Molto articolato il programma del concerto suddiviso in due parti così articolate: Prima Parte 136th USA Artilley – Marcia; Henry Fillmore; Alpina Fanfare; Franco Cesarini; La Dama di Picche – Overture; Franz von Suppè – Trasc. Gerhard Baumann; Rain – Originale; Brian Balmages; Gilbert & Sullivan: Symphonic Suite; William Schwench Gilbert – Sir Arthur Sullivan – Arr. Ted Ricketts

Seconda Parte A Childhood Remembered – Originale; Rossano Galante; Armenian Rhapsody; Johnnie Vinson; Nanga Parbat – Originale; Michael Geisler; Mount Everest – Originale; Kees Vlak

Il Maestro Fulvio Creux (già direttore della Banda musicale della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano) nella raccolta di scritti “Banda e Dintorni”, così si esprime: “Il termine "banda" spesso è stato oggetto di ricerca, finalizzata a individuare una definizione precisa, chiara e soddisfacente, che non sminuisca la rispettabilità del complesso stesso; ancora oggi questa discussione è viva. Esso viene eluso con altre definizioni, sulla cui fondatezza si potrebbe discutere. Gli stessi operatori del settore, per attribuirgli una maggiore validità, utilizzano, tra i vari escamotage, quello di "orchestra di fiati". Ciò crea una idea errata e stereotipata della formazione bandistica. I musicisti ne ignorano il significato reale, cioè di "complessi musicali formati da strumenti a fiato" soffermandosi solamente sulla convinzione che la musica per banda sia di serie "B" e che coloro i quali si dedicano alla suddetta non siano più che amatori, privi di una reale professionalità ed una maturità, sia tecnica che espressivo- esecutiva. Tale situazione, però, è supportata dalla presenza massiccia di complessi dallo scarsissimo valore musicale, dalla facilità con cui molti arrivano alla direzione di una banda senza un'adeguata preparazione e dalla presenza, per tradizione, di gruppi bandistici a sagre paesane, feste, commemorazioni, avvenimenti culturali, celebrazioni. Vedendo quale è il suo campo d'azione diventa semplice avere come conseguenza una sua svalutazione, in quanto il partecipare a tali eventi, a carattere popolare, viene concepito come una forma bassa di far musica e spesso si può sentire a commento di una o più esecuzioni la espressione di stupore del pubblico: "Che brava, sembra un’orchestra”.

Il programma che la “Banda Verdi” presenta nel tradizionale concerto estivo in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ruota attorno a ciò che la Banda Musicale ha rappresentato in passato e all’evoluzione che tutt’ora prosegue senza sosta per quanto riguarda non solo per l’originalità del repertorio proposto, ma anche la presenza costante in città di una stagione concertistica e la formazione permanente di giovani musicisti che hanno la possibilità di fare esperienza e di mettere in pratica quanto appreso nel percorso di studi. L’assenza sul territorio cittadino di formazioni orchestrali stabili e composte da musicisti autoctoni, fa si che la Società Musicale “Giuseppe Verdi” Aps – Città di Biella fondata nel 1910, possa essere collocata tra le eccellenze del territorio. “La Banda: Orchestra del Nuovo Millennio”.

“La Fondazione collabora da anni con la Banda Verdi che oltre a proporre sempre concerti di alto livello ha un importante ruolo nell’avvicinare le giovani generazioni alla musica – commenta il Segretario Generale Andrea Quaregna – inoltre poter tornare a concerti aperti a un pubblico ampio doppo le chiusure covid è motivo di grande soddisfazione”.

