Concerti con Passione a Sordevolo

Quest'anno, ad arricchire il già nutrito palinsesto delle rappresentazioni della Passione di Sordevolo, l'Associazione Teatro Popolare e il Comune di Sordevolo presentano "Concerti con Passione", una rassegna inedita di concerti allestiti direttamente all'interno della scenografia della Passione. Un modo per avvicinare un pubblico talvolta insolito per lo spettacolo sordevolese, mosso soprattutto dalla passione per la musica, ed avvicinarlo alla nostra idea di Passione, offrendo uno spettacolo in qualche modo "ibrido" ma molto suggestivo.

Saranno tre concerti tributo ad altrettanti grandi artisti italiani e internazionali, in cui ad esibirsi saranno note band del territorio con anni di esperienza e di date alle spalle. I concerti avranno sempre inizio alle ore 21.00 presso l'Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo e i biglietti saranno acquistabili direttamente in biglietteria fuori dall'anfiteatro a partire dalle 18.00 di ciascuna data. Le date dei concerti saranno mercoledì 20 luglio, giovedì 4 agosto e giovedì 1 settembre e vedranno protagonisti rispettivamente: le SCHEGGE SPARSE – Ligabue cover band la FREDDIE BAND –Queen cover band i MISSING BRICKS – Pink Floyd cover band

Il primo concerto in calendario è appunto quello delle Schegge Sparse, band attiva dal 1998 con varie date all'attivo come omaggio a Luciano Ligabue; dapprima con Patrick Perissinotto, fondatore e primo storico cantante del gruppo e poi, a seguito della sua prematura scomparsa, con Joe Bonfante alla voce e co-fondatore della formazione. Oltre a Joe alla voce e chitarra, troveremo Alberto Schiapparelli e Lenny Negrello alle chitarre, Marco Gobetti al basso, Roberto Grotto Maffiotti alla batteria e Paolo Gilardo alle tastiere. Il 20 luglio alle 21.00 porteranno sul set della Passione di Sordevolo tutti i maggiori successi dell'artista emiliano, pronti a far ballare e divertire il pubblico in un contesto unico e inedito.

L'acquisto di un biglietto di un concerto, di qualsiasi cifra, darà diritto ad uno sconto sull'acquisto di un biglietto di categoria Primi Posti o Secondi Posti per assistere alla Passione di Sordevolo. Per usufruire di tale sconto basterà presentarsi alla biglietteria della Passione mostrando il biglietto del concerto, ottenendo automaticamente la riduzione sul biglietto della rappresentazione. Con questa iniziativa, auspichiamo di unire e mettere in contatto declinazioni diverse di passione, da quella per la musica moderna e i grandi artisti del nostro tempo a quella per lo spettacolo teatrale, per finire con quella dalla "P" maiuscola della nostra rappresentazione.