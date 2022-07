Il governo australiano prepara l'Accordo universitario pro-business

Parlando alla cena di gala "Universities Australia 2022", il 6 luglio, il Ministro dell'Istruzione Jason Clare ha sottolineato l'intenzione del governo laburista di trasformare ulteriormente le università per servire le esigenze delle grandi imprese.

La visione pro-business proposta durante l’evento ha di fatto confermato quanto espresso i giorni scorsi dagli esperti di lae-edu.it in merito alle opportunità di studio in Australia in quest’epoca di ripresa post covid.

Proprio a riguardo Clare ha confermato l'impegno nel creare un "Accordo sulle università australiane", che sarà redatto da "un piccolo gruppo di eminenti australiani". Il suo scopo è quello di portare i sindacati dell'istruzione a una più stretta collaborazione con i dirigenti aziendali, le direzioni delle università e i rappresentanti del governo per "costruire un piano a lungo termine per le nostre università".

Durante il suo intervento la sua intera spinta è stata quella di "lavorare insieme" per integrare maggiormente le università, sia nell'insegnamento che nella ricerca, con le imprese.

"Vogliamo che lavoriate con l'industria", ha sottolineato Clare.

Ha anche sottolineato la necessità di ripristinare i 40 miliardi di dollari di entrate che le università generavano per il capitalismo australiano prima della pandemia, facendo pagare tasse esorbitanti agli studenti internazionali.

Ha detto che le università potrebbero fare di più per formare gli studenti internazionali per soddisfare anche le esigenze dei datori di lavoro facendo in modo che gli studenti "che insegniamo e formiamo rimangano anche dopo la fine dei loro studi e aiutandoci a colmare alcune delle croniche lacune di competenze della nostra economia".

In un contesto in cui il Governo del Primo Ministro Anthony Albanese si è allineato totalmente al programma di guerra di Washington contro la Cina, Clare ha chiesto che le università svolgano un ruolo maggiore anche su questo fronte. Ha sottolineato "il nostro interesse comune nel rafforzare la sicurezza e la resilienza della nostra nazione".

Lungi dal criticare il precedente governo liberal-nazionale, che ha brutalmente tagliato e reindirizzato i finanziamenti per vincolarli a sfornare laureati 'pronti per il lavoro' e a soddisfare i requisiti di ricerca dell'élite aziendale, Clare ha elogiato la Coalizione per aver fatto "alcune buone cose per incoraggiare la traduzione e stimolare la commercializzazione".

In effetti, ha segnalato una collaborazione più stretta con la Coalizione insistendo sul fatto che l'Accordo deve essere uno "sforzo bipartisan" per "proporre riforme che durino più a lungo dell'inevitabile ciclo politico".

La dichiarazione di missione di Clare conferma l'analisi fatta dal WSWS lo scorso agosto, quando l'Accordo dei laburisti fu delineato per la prima volta da Tanya Plibersek, il suo predecessore come portavoce laburista per l'istruzione.