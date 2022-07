Al via Filo a Milano Unica con FiloFlow

Prosegue la sinergia tra Filo e Milano Unica, che punta a esaltare e rafforzare l’eccellenza dell’industria tessile made in Italy. Nel corso degli anni, la visione sinergica tra Filo e Milano Unica si è consolidata attraverso l’individuazione di temi e opportunità che il mercato presenta alle aziende e a cui i due Saloni tessili aiutano a dare risposte condivise, in un’ottica di filiera. La sostenibilità è sicuramente il tema più evidente ed immediato, data l’importanza che ha ormai acquisito tra i consumatori di tutto il mondo. Ed è per questo che Filo ha da varie edizioni scelto di proporre a Milano Unica solo i filati delle aziende che aderiscono al suo progetto di sostenibilità, FiloFlow.

In questa edizione di Milano Unica c’è però un altro elemento che avvicina ancor più i due Saloni: è l’approccio a quelle che un tempo si definivano “tendenze”. In questa occasione Milano Unica ha infatti costruito la sua Area Tendenze partendo dal concetto di “MU Seasonless”, cioè dal superamento del classico susseguirsi delle stagioni per quanto riguarda la proposta e l’utilizzo di tessuti e accessori, attraverso un viaggio lungo la filiera della manifattura italiana, che – proprio come sostenuto da Gianni Bologna (responsabile creatività e stile di Filo) – è stato definito “pretesti creativi”. È un approccio che Filo ha scelto da lungo tempo, concentrandosi nelle sue proposte stilistiche sul prodotto e sulle lavorazioni, in “Dialoghi Creativi” sempre condivisi con le aziende.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, commenta: “Filo partecipa a Milano Unica ormai da vari anni, con ottimi risultati in termini di apprezzamento degli operatori e di visibilità del nostro Salone. In questa edizione siamo particolarmente orgogliosi che la nostra partecipazione sia nell’ambito di “MU Seasonless”: Filo ha superato da anni il concetto di stagionalità nelle proposte stilistiche che Gianni Bologna elabora in ogni edizione. È proprio per questo che apprezzo la scelta fatta da Milano Unica, che va a rafforzare una sinergia già profonda, fondata su due aspetti: la sostenibilità - che per Filo trova espressione nel progetto FiloFlow - e il sempre maggior utilizzo dei filati degli espositori di Filo per la realizzazione di “articoli d’eccellenza” proposti a Milano Unica”.

Vi aspettiamo dunque nello spazio di Filo a Milano Unica dal 12 al 14 luglio 2022!