Tragedia senza fine nel Torinese, salgono a tre le vittime dello schianto: muore 17enne

Sale tragicamente a tre decessi il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato lunedì mattina in corso Casale, nel Torinese, e che aveva già visto perdere la vita di due giovani di 29 e 17 anni. Non ce l'ha uno dei due feriti gravi cui non è stato sufficiente ricorrere alle cure dei medici del Giovanni Bosco.

Il ragazzo di 17 anni è morto questa notte, poco dopo le 2. I medici hanno cercato di salvarlo in ogni modo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto dell'auto su cui stava viaggiando e che si è scontrata contro un bus di linea. Lotta ancora un altro giovanissimo, pure lui e ancora affidato alle cure dell'ospedale Cto.