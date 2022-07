Scoperto furto d'acqua alle porte di Torino, prendevano senza permesso 200 litri al secondo dal Po

La siccità comincia a colpire duro le aziende. Che prese per disperazione si spingono anche a compiere azioni fuori dalle regole per cercare una via d'uscita. Come quella scoperta nel Torinese dai Carabinieri Forestali del gruppo di Torino, che a seguito di una segnalazione hanno scoperto che una fattoria stava prelevando senza permesso grandi quantità di acqua dal Po.

L'acqua, in particolare, veniva presa al ritmo di 200 litri al secondo tramite una motopompa azionata da un trattore. Acqua che veniva poi utilizzata per irrigare centinaia di ettari agricoli coltivati. Secondo le indagini, questa azione era stata avviata almeno 15 giorni fa. Per un totale stimati di almeno 72mila metri cubi di acqua già sottratta, andando a pesare su uno stato dei fiumi particolarmente difficile. Nei confronti dei responsabili scatterà così una multa da 3000 a 30mila euro con l'accusa di "derivazione e utilizzo di acque pubbliche superficiali senza autorizzazione".