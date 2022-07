Sirene a Biella, auto con due uomini a bordo bloccata dalla Polizia

Sirene delle forze dell'ordine risuonano in centro a Biella. Stando al racconto di alcuni passanti che hanno assistito al fatto, avvenuto nella mattinata di oggi, 12 luglio, due uomini di origine straniera sarebbero stati bloccati a bordo della loro auto in via Bengasi.

A fermarli gli agenti di Polizia che li hanno portati in Questura per gli accertamenti di rito. È in corso attività d'indagine e, al momento, non sono stati resi noti i particolari dell'operazione. I due sono sospettati di aver compiuto alcuni furti.