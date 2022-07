Incidente a Cossila, due giovanissimi a bordo di motorino finiscono al Pronto Soccorso

Due giovanissimi sono stati trasportati in Pronto Soccorso, a seguito di un incidente stradale autonomo sulle cui dinamiche sono in corso i dovuti accertamenti. È accaduto ieri sera, intorno alle 20, nel rione di Cossila, lungo la via per Santuario d'Oropa, a Biella.

A rimanere feriti il conducente del motorino, un giovane di 16 anni, e l'amico di 15, che si trovava a bordo del mezzo. Entrambi, residenti in città, sono stati assistiti dal personale sanitario del 118: il primo avrebbe riportato ferite guaribili in circa 30 giorni; il secondo sarebbe in attesa di referto. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.