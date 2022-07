Donna prova a portar via l'orologio, l'anziano si ribella e cade a terra. Ma il complice lo beffa (foto di repertorio)

Una donna prova a sfilargli l'orologio dal polso. L'anziano si divincola dalla presa ma carambola a terra. Tempo di capire cosa è successo, si avvicina un altro uomo e lo deruba. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 12 luglio, nel rione di Chiavazza.

Vittima un ultra70enne residente a Biella, visibilmente scosso per quanto accaduto. Ai Carabinieri avrebbe raccontato che una signora lo ha fermato per chiederli qualche informazione. Ben consapevole della classica tecnica utilizzata dai malfattori, non ci è cascato e ha opposto resistenza.

Ma non aveva immaginato la presenza di un complice che ha approfittato della sua caduta per impossessarsi dell'orologio di valore. In seguito, sono scappati a gambe levate, facendo perdere le loro tracce. Sull'accaduto stanno indagando i militari dell'Arma.