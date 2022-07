Candelo, ignoti dentro al cantiere di piazza Marinai d'Italia. Gelone: “Creato danno, mancanza di rispetto”

“Qualcuno nei giorni passati si è introdotto in piazza Marinai d'Italia trasgredendo al divieto di accesso per i lavori in corso e creando un danno alla nuova pavimentazione che dovrà essere risistemata”. Lo scrive il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social. E aggiunge: “ I lavori di riparazione sono già in corso ma purtroppo ciò allunga i tempi di consegna. Una mancanza di rispetto di pochi che però rappresenta un danno per la comunità e soprattutto per i giovani rispettosi delle regole che dovranno attendere ancora prima di avere un nuovo campo da gioco.Nel frattempo, stiamo verificando le telecamere in zona per identificare i trasgressori”.