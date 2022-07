Terza uscita progetto CAI “Amare la Montagna/Carovana scolastica”

E' stata portata a termine anche la terza tappa del progetto Amare la Montagna che vede gli studenti dell’Iti «Q. Sella» e quelli del progetto della Carovana scolastica di EduFabLab al fianco dei volontari Cai nella tracciatura e mantenimento dei sentieri di montagna delle nostre zone.

Questa volta erano presenti 21 ragazzi di cui 3 alla prima esperienza, 4 insegnanti e 4 volontari Cai.

Chi desidera raggiungere il Poggio Frassati partendo dal Tracciolino, zona ripetitori, sentiero D2, da oggi non dovrebbe avere problemi a raggiungere la vetta. La partenza è subito ripida e attraversa un “felceto”, definirei così un prato di felci alte come bambini, che hanno impegnato subito il gruppo dei “forbicioni”, quasi un’ora di lavoro per attraversare questa selva, poi si percorre uno sterrato abbastanza comodo e si transita per Alpe Dama (1423 m s.l.m.), si raggiunge Cascina Deiro (1515 m s.l.m.) e poco dopo Cascina Giassit (1598 m s.l.m.).

Raggiunta anche Cascina Mora (1774 m s.l.m.) è iniziato il lavoro vero e proprio per i verniciatori, qui risultava davvero difficile e confuso il sentiero, ma con pazienza i ragazzi hanno cercato di dare un senso al percorso, segnando le pietre in modo molto ravvicinato per consentire ai frequentatori della montagna di orientarsi anche in caso di nebbia, molto frequente in questa zona, tanto che anche noi ne siamo rimasti avvolti per qualche tempo.

Da Cascina Mora il sentiero si impenna per gli ultimi 200 metri di dislivello che ti portano al Poggio Frassati. Che soddisfazione comunque arrivare in cima e godere di uno splendido paesaggio anche se carico di nuvoloni, questa volta però siamo rimasti asciutti!

Durante tutta la camminata abbiamo sentito solo lo scampanare di mucche al pascolo e abbiamo lottato contro nuvole di zanzare che ci hanno accompagnato per tutta la giornata.

Nel percorso di ritorno, come sempre i ritocchi e l’attenzione affinché il sentiero sia visibile non solo per chi sale ma anche per chi scende.

Un grande lavoro di squadra anche per questa terza uscita!

Bravi ragazzi!!!