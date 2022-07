Riaprono in Valsessera le porte del Santuario del Cavallero, ecco il programma dell'estate

Riaprono in Valsessera le porte del Santuario del Cavallero. Lo annuncia l'Associazione Amici del Cavallero: “Dopo tutte le vicissitudini trascorse negli ultimi 2 anni torna ad essere presente: oltre al Santuario, sono fruibili le stanze dell'eremita dopo i lavori di manutenzione straordinaria effettuati per merito dei fondi raccolti dall'Associazione, grazie alle donazioni ricevute sino ad oggi ed all'impegno di tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla buona riuscita di questa nostra piccola grande impresa. L'Associazione comunica che sarà indetta l'assemblea annuale dei soci presso l'oratorio di Coggiola, il prossimo 27 luglio: si chiederà ai presenti di votare il nuovo presidente dell'associazione e, per chi fosse interessato, ad entrare a far parte del direttivo, con la discussione e l'approvazione del bilancio”.

Il Santuario del Cavallero sarà aperto da domenica 31 luglio per tutte le domeniche di agosto e per la prima di settembre, dalle 14 alle 18. Sarà anche celebrata la Santa Messa alle 16 del 7 agosto e 5 settembre. “Durante tutte le date di apertura del Santuario, grazie ai volontari presenti, si potranno fare le visite guidate del Santuario, comprese le stanze dell'eremita ed il camminamento dove sono ancora oggi conservati gli Ex-voto appartenenti al santuario – spiegano dall'Associazione - La situazione si sta normalizzando e ci auguriamo di poter ripartire senza troppa foga ma a poco a poco nella speranza di poter riprendere tutto ciò che è stato interrotto e soprattutto nella speranza di poter riabbracciare tutti i visitatori”.