Degustazione con visita a vigne in Valsessera, ricco programma in cantiere per la Pro Loco Ailoche FOTO

Domenica 10 luglio, durante la giornata nazionale delle Pro Loco, la realtà associativa di Ailoche ha organizzato una degustazione con visita alle vigne e alle Cantine di Lorenzo Rovero a Sostegno.

“L'evento ha riscosso un grande successo – spiegano dalla Pro Loco - Abbiamo dovuto fermare le prenotazioni! Lorenzo ha intrattenuto gli ospiti raccontando la storia dei vigneti, la lavorazione dell'uva; inoltre, i vini sono stati accompagnati dai piatti sfiziosi. Siamo molto contenti dell'esito dell'evento! Ringraziamo Lorenzo per la collaborazione e tutti i partecipanti”.

I prossimi eventi in programma avranno luogo il prossimo 30 luglio, durante il passaggio della Rally Lana, dove verranno realizzati due punti ristori, in prossimità della partenza e della nostra sede. Il 7 agosto, invece, raduno di macchine e moto d'epoca con partenza da Crevacuore lungo il tracciato del rally con arrivo a Noveis. A fine settembre, passeggiata con i bambini per pulire il territorio, in collaborazione con il Comune. Infine, a ottobre giornata dedicata allo sporto con attività di fitness amatoriale.