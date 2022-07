A Bose ordinati due presbiteri

Domenica scorsa, vigilia della festa di san Benedetto, la comunità di Bose ha vissuto una giornata di festa: fr. Raffaele Ogliari – attuale responsabile della Fraternità di Bose a Ostuni - e fr. Fabio Baggio sono stati ordinati presbiteri. Presente alla celebrazione eucaristica e al rito dell’ordinazione il vescovo di Biella Roberto Farinella, assieme al vescovo di Asti Marco Prastaro.

Come si legge sul loro sito web, oltre a parenti e amici dei due ordinandi, la comunità si è rallegrata per la partecipazione di fr. Emanuele, priore cistercense di Pra d’Mill, accompagnato da fr. Michelangelo di Chiaravalle di Milano, e fr. Serafino, benedettino di Novalesa: segno tangibile dei rapporti fraterni che da decenni legano Bose a quelle comunità monastiche. Particolarmente significativa inoltre la presenza di don Andrea Palmieri, sottosegretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, e di p. Spyros Tsimouris, della Chiesa ortodossa di Grecia, amico fraterno da molti anni, accanto a numerosi presbiteri cattolici venuti non solo da Piemonte e Lombardia, ma anche dalla Puglia.