Lotta alle zanzare, a Candelo parte il quarto ciclo

Anche quest'anno continuano a Candelo le operazioni anti zanzare con la collaborazione del Centro Operativo per la Lotta alle Zanzare Biellese ed alto Vercellese. A dirlo il sindaco Paolo Gelone: “I trattamenti biologici sono iniziati da tempo pertanto al momento siamo già al quarto ciclo.La siccità dell'ultimo periodo, che potrebbe far pensare ad una riduzione del numero di zanzare, ha comportato l'accantonamento di scorte d'acqua piovana, ad esempio presso gli orti, o ristagni in occasione di temporali. Si raccomanda una gestione corretta delle raccolte d'acqua a scopo irriguo e si invita tutta la popolazione ad evitare ristagni”.