Armonia in Equilibrio ASD: attivi i pacchetti per non rinunciare al fitness neanche ad agosto

Da Armonia in Equilibrio ASD, la piscina-palestra di Vigliano Biellese, il benessere ed il fitness si vivono anche nel mese di agosto: con grazie agli abbonamenti della struttura – a partire da € 25 euro al mese – oppure tramite gli abbonamenti singoli e diversificati, si potrà accedere alla sala pesi (climatizzata) ed al ricco palinsesto di corsi e lezioni anche durante tutto il mese di agosto. Per chi ancora non avesse visitato il centro, sottoscrivendo uno degli abbonamenti trimestrali a disposizione, riceverà l’accesso per il mese di agosto in omaggio. Inoltre, la prima prova è sempre gratuita.



Sarà possibile visionare tutti i corsi attivi nel mese di agosto a questa pagina: www.armoniainequilibrio.com/lezioni-in-sede-agosto-2022





Lezioni online

Chi preferisce allenarsi insieme allo staff di Armonia in Equilibrio direttamente da casa, potrà seguire in diretta su Zoom tutte le lezioni programmate in sede.

Professionalità e servizi

I trainer certificati della struttura sapranno consigliare ad ogni cliente, in termini di allenamento e alimentazione, un percorso personalizzato in base alle proprie esigenze, anche in tema di controllo del peso corporeo, lavoro sulla postura, gestione dell’ansia e dello stress, acquisizione di maggior vitalità e migliorare la qualità del sonno.

“Con noi l’estate è di sole, energia e benessere.”

Armonia in Equilibrio si trova in via Milano 54 a Vigliano Biellese.

Per info: Tel. 348-008 5486 – Mail info@armoniainequilibrio.com

Sito: www.armoniainequilibrio.com